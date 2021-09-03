الكاظمي يصدر توجيها للمنافذ الحدودية.. والأخيرة تباشر الاجراءات الرسمية

2021/09/03 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بتسهيل دخول عدد من العجلات المحملة بمادة "الطماطم" الى البلاد.

وجاء في بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقى NRT عربية نسخة منه (3 ايلول 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات دخول (11) عجله الى البلاد محملة بمادة (الطماطم) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

واضاف البيان، انه "تم المباشرة بالإجراءات الرسمية داخل المنفذ من قبل الدوائر العاملة بإشراف مباشر من هيئة المنافذ الحدودية حسب التعليمات الصادرة خدمة للصالح العام".

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