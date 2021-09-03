بلينكن يؤكد التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية مع الرياض

2021/09/03 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، الخميس، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا الوضع في أفغانستان، وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية الطويلة مع السعودية.

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