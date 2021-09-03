ما مدى تأثيره على الكهرباء؟.. الطاقة النيابية تكشف كواليس العقد الغازي بين العراق وإيران - عاجل

2021/09/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، كواليس العقد الغازي المبرم بين العراق وايران، موضحة الاضرار والتأثيرات على واقع الكهرباء في البلاد.

وقالت عضو لجنة النفط والطاقة زيتون الدليمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العقد الخاص بتجهيز الغاز للعراق من الجانب الإيراني الذي ابرمه وزير الكهرباء السابق ماجد حنتوش ينص على تخفيض نسب التصدير للغاز في شهر أيلول فصاعدا".

وأضافت ان "الوزير السابق استند الى قلة الاحتياج للطاقة في شهر أيلول بانخفاض درجات الحرارة"، مشيرة الى ان "تخفيض التجهيز بالغاز تسبب بفقدان العراق 6 الاف ميكاوط من الطاقة الكهربائية".

وأوضحت الدليمي ان "الامر يعود الى سوء التقدير من الوزير السابق في العقد المبرم في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة".

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