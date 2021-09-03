طالبان تعلن قرب تشكيل حكومتها وموقف جديد من فرنسا

2021/09/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت حركة طالبان أنها تقترب من تشكيل حكومة، فيما نظمت عشرات النساء تظاهرة قل مثيلها للمطالبة بالحق في العمل في ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى وارتيابا من جانب الشعب.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن أسفه لعدم إعطاء حركة طالبان "أي إشارة" للتغيير منذ عودتها إلى كابول.

وقال "في الوقت الحالي، ليس لدينا أي إشارة إلى أنهم يسيرون في هذا الاتجاه"، سواء كان القصد "الانفصال التام عن أي منظمة إرهابية" أو احترام حقوق المرأة و"رفع العقبات أمام من يريدون مغادرة البلاد.

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