الرافدين يعلن اكتمال رفع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2021/09/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، اكتمال رفع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصرف يعلن اكتمال رفع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول".

وأضاف البيان، أن "توزيع الرواتب المتقاعدين المدني والعسكري يتم عن طريق البطاقة الالكترونية".

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