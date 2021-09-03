الرافدين يعلن اكتمال رفع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

2021/09/03 | 10:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، عن اكتمال رفع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول/سبتمبر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رواتب المتقاعدين لشهر أيلول اكتمل رفعها، كما تم توزيع الرواتب المتقاعدين المدني والعسكري عن طريق البطاقة الالكترونية".

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