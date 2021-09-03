أوروبا تدرس تشكيل “قوة رد سريع” بعد صدمة أفغانستان

2021/09/03 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولييبحث وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة رد سريع بعدما أثار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان صدمة بشأن ضعف هامش المناورة الذاتي لدى التكتل، لمواجهة خطوات الولايات المتحدة الأحادية والمفاجئة.وتكثفت الدعوات في الأيام الماضية لكي تطور الدول الأعضاء الـ27 قدرتها العسكرية المشتركة الخاصة للرد سريعا على الأزمات بعد مشاهد الفوضى في مطار …

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