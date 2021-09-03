الرئيس الإيراني: التعاون مع دول الجوار من أولويات الحكومة

2021/09/03 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن رفع مستوى العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي مع دول الجوار من أولويات الحكومة، وفقا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية.وأضاف، في تصريحه خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، أن “الدبلوماسية الأكثر فاعلية للحكومة يجب أن تكون مع الجيران”.ودعا رئيسي إلى ضرورة “بذل كل الجهود لرفع مستوى التجارة والتعاون الاقتصادي معهم …

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