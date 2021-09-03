مخيف يستعرض بمؤتمر للمحافظين بطشقند خطط الحكومة في توفير فرص العمل

2021/09/03 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعشارك البنك المركزي العراقي في مؤتمر مجلس المحافظين لبنك التنمية الإسلامي في أوزبكستان.وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ترأس الوفد العراقي في المؤتمر الذي بحث عدداً من القضايا المرتبطة بالتنمية في البلاد الإسلامية والتحديات التي واجهت اقتصاداتها في أعقاب تعرض أغلبها الى تداعيات جائحة كورونا".وأشار البيان الى أن "المؤتمر تناول تعزيز أهمية دور البنك الإسلامي للتنمية في مساعدة الدول الأعضاء على التعافي المستدام من التأثير المستمر لجائحة كورونا المستجد وجهود مكافحة الفقر وبناء القدرات على الصمود وإيجاد فرص العمل للشباب إضافة الى تنفيذ الخطط الإنمائية الوطنية للدول الأعضاء، والتحفيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتعبئة الموارد الإضافية من أجل التنمية".وأضاف أن "مخيف استعرض خطط الحكومة في الآماد القصيرة والمتوسطة لانعاش الاقتصاد وتحقيق الأهداف التي وردت في البرنامج الحكومي ودور البنك المركزي في خلق فرص العمل من خلال مبادراته التنموية المتعددة".

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