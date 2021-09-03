الطاقة النيابية تكشف سبب تخفيض الغاز الايراني.. ووزارة الكهرباء لاتعلم

2021/09/03 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، عن سبب تخفيض الجانب الايراني لضخ الغاز إلى العراق.

وقالت عضو لجنة النفط والطاقة زيتون الدليمي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “العقد الخاص بتجهيز الغاز للعراق من الجانب الإيراني الذي ابرمه وزير الكهرباء السابق ماجد حنتوش ينص على تخفيض نسب التصدير للغاز في شهر أيلول فصاعدا”.

وأضافت ان “الوزير السابق استند الى قلة الاحتياج للطاقة في شهر أيلول بانخفاض درجات الحرارة”، مشيرة الى ان “تخفيض التجهيز بالغاز تسبب بفقدان العراق 6 الاف ميكاوط من الطاقة الكهربائية”.

وأوضحت الدليمي ان “الامر يعود الى سوء التقدير من الوزير السابق في العقد المبرم في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة”.

وبينما طرحت الطاقة النيابية هذه التفاصيل، تظهر تصريحات وزارة الكهرباء متمثلة بالمتحدث باسمها احمد موسى العبادي عدم علمها بسبب تخفيض الغاز الايراني، حيث مازالت تؤكد انها تتواصل مع الجانب الايراني لمعرفة الاسباب، في الوقت الذي اعلن الجانب الايراني يوم امس ان تخفيض ضخ الغاز بالاتفاق مع الجانب العراقي الا انه يبدو ان وزارة لاتعلم شيئًا عن هذا الاتفاق.

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