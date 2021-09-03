قائد عسكري عراقي يكشف تفاصيل عملية جديدة على الحدود ويتحدث عن ’المثلث الخطر’

2021/09/03 | 10:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدّدت قيادة قوات حرس الحدود، الجمعة، وجهة "الإرهابيين" بعد الضغط عليهم في المناطق الصحراوية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات جديدة في المناطق الخالية من القطعات.

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وقال قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (3 ايلول 2021)، إنه "بعد توالي الضغط والعمليات على الدواعش الإرهابيين في جنوب الصحراء، هناك من هربوا محاولين العبور إلى منطقة آمنة لهم، تتمثل بمثلث الطريق الدولي عكاشات القائم وخط مفرق الوليد طربيل إلى خط الحدود السورية"، لافتا الى أن "قوات حرس الحدود أوصلت المعلومات المتوفرة إلى كل القطعات المسؤولة سواء الجيش أو الحشد الشعبي، ومن ثم بدأت العملية الأمنية الجارية الآن".

وتابع أن "بعض المناطق ليس فيها قطعات، لذلك تقوم القوات بمطاردة الإرهابيين والتفتيش الدقيق الذي يصعب أن يهرب منه أحد".

وأعلنت قيادة قوات حرس الحدود، الثلاثاء الماضي، الشروع بعملية أمنية في الشريط الحدودي مع سوريا، مشيرة إلى مشاركة ثلاثة تشكيلات عسكرية في العملية، وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد من طيران الجيش.

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