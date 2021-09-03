هجوم نيوزلندا.. رئيسة الوزراء تكشف جنسية المهاجم وانتمائه

2021/09/03 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا اردن، أن منفذ الهجوم على مجمع تجاري في أوكلاند يحمل الجنسية السريلانكية وأنه كان مؤيدا "بصورة واضحة" لأيدولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

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