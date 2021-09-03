مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على متهم بتزوير صك بقيمة 60مليون دينار وآخر بسرقة 18مليون

2021/09/03 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام المنصور، اليوم الجمعة، تنفيذ أمر القاء قبض بحق متهم قام بتزوير صك بقيمة (60) مليون دينار عراقي، ليتم توقيفه وفق أحكام المادة 295 من […]

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