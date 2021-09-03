العراق يشارك في مؤتمر مجلس المحافظين لبنك التنمية الاسلامي

2021/09/03 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شارك العراق في مؤتمر مجلس المحافظين لبنك التنمية الاسلامي في طشقندعاصمة اوزبكستان.ورأس وفد العراق محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف .وذكربيان للبنك المركزي العراقي اليوم الجمعة :" ان المؤتمر بحث عددا من القضايا المرتبطة بالتنمية في البلاد الاسلامية والتحديات التي واجهت اقتصاداتها في اعقاب تعرض اغلبها الى تداعيات جائحة كورونا ".وتناول المؤتمرون تعزيز دور البنك الاسلامي للتنمية في مساعدة الدول الاعضاء على التعافي المستدام من التأثير المستمر لجائحة كورونا المستجد ,وجهود مكافحة الفقر وبناء القدرات على الصمود وايجاد فرص العمل للشباب.كما بحث المؤتمر, تنفيذ الخطط الانمائية الوطنية للدول الاعضاء، والتحفيز على النمو الاقتصادي الاخضر وتعبئة الموارد الاضافية من اجل التنمية .واستعرض محافظ البنك المركزي ، بحسب البيان ، خطط الحكومة في الآماد القصيرة والمتوسطة لانعاش الاقتصاد وتحقيق الاهداف التي وردت في البرنامج الحكومي ، ودور البنك المركزي في خلق فرص العمل من خلال مبادراته التنموية المتعددة ./انتهى2

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