حرس الحدود يكشف عن إجراءات جديدة للحدّ من تسلل الإرهابيين

2021/09/03 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدّدت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، وجهة الإرهابيين بعد الضغط عليهم في المناطق الصحراوية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات جديدة في المناطق الخالية من القطعات.وقال قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني في تصريح صحفي، إنه “بعد توالي الضغط والعمليات على الدواعش الإرهابيين في جنوب الصحراء، هناك من هربوا محاولين العبور إلى […]

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