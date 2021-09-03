العراق يشارك في مؤتمر مجلس المحافظين لبنك التنمية الإسلامي في اوزبكستان

2021/09/03 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شارك البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، في مؤتمر مجلس المحافظين لبنك التنمية الإسلامي في أوزبكستان.وذكر بيان للبنك المركزي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظ البنك المركزي ترأس الوفد العراقي في المؤتمر الذي بحث عدداً من القضايا المرتبطة بالتنمية في البلاد الإسلامية والتحديات التي واجهت اقتصاداتها في أعقاب تعرض أغلبها الى تداعيات جائحة كورونا".وأشار البيان الى أن "المؤتمر تناول تعزيز أهمية دور البنك الإسلامي للتنمية في مساعدة الدول الأعضاء على التعافي المستدام من التأثير المستمر لجائحة كورونا المستجد وجهود مكافحة الفقر وبناء القدرات على الصمود وإيجاد فرص العمل للشباب إضافة الى تنفيذ الخطط الإنمائية الوطنية للدول الأعضاء، والتحفيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتعبئة الموارد الإضافية من أجل التنمية".وأضاف أن "مخيف استعرض خطط الحكومة في الآماد القصيرة والمتوسطة لانعاش الاقتصاد وتحقيق الأهداف التي وردت في البرنامج الحكومي ودور البنك المركزي في خلق فرص العمل من خلال مبادراته التنموية المتعددة".

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