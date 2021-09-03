ضبط مواد كيماوية خطرة بميناء ام قصر الجنوبي

2021/09/03 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعةن عن تمكنها من ضبط مواد كيمياوية خطرة في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي بالمحافظة.وذكرت الهياة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت الهيأة اليوم من ضبط حاويتين تحتوي على مادة كيميائية خطره مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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