المنتخب الوطني يصل بغداد ويستعد لمواجهة إيران في الدوحة

2021/09/03 | 13:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رحلة طويلة من كوريا الجنوبية استغرقت 14 ساعة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصلَ وفد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة بغداد بعد رحلة طويلة من كوريا الجنوبية استغرقت 14 ساعة.

وبحسب الوكالة الرسمية، كان في استقبال وفد المنتخب في مطار بغداد الدولي كل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي، ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان والأمين العام للهيئة التطبيعية محمد فرحان.

وسيغادر المنتخب الوطني بتمام الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة، تحضيرًا لمواجهة منتخب إيران التي ستقام يوم الثلاثاء، 14 آب/أغسطس على استاد خليفة الدولي ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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