2021/09/03 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن أول شحنة وقود إيرانية جلبها “حزب الله” ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا، لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات.وأوضح أحد المصدرين لـ”رويترز” أن “اختيار استقبال السفينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط الإيراني سينقل إلى لبنان بشاحنات من سوريا المركز الخبري الوطني.

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