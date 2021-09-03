مقتل رجل دين رمياً بالرصاص على يد زوجته

2021/09/03 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

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افاد مصدر أمنى بمحافظة النجف، الجمعة، بمقتل رجل دين على يد زوجته بأحد اقضية المحافظة.

وقال المصدر أن رجل دين شيعي في الأربعينيات من عمره قتل على يد زوجته رميا بالرصاص بسلاح نوع (مسدس) داخل منزلهم الواقع بحي المعامل وسط قضاء الكوفة بمحافظة النجف، مشيراً الى ان السبب هو خلافات عائلية.

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