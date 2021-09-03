تعرض مخيم مخمور للاجئين الى قصف للطيران الحربي التركي

2021/09/03 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض مخيم مخمور للاجئين الى قصف نفذه الطيران الحربي التركي على وفق ما ذكرت مصادر محلية في المنطقة.

وأوضحت المصادر ان المخيم الذي يأوي لاجئين اكراد من تركيا تعرض الى استهداف من الطيران الحربي التركي في الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة من صباح اليوم الجمعة من دون ان يحدث القصف خسائر في الأرواح في حين قالت بعض المصادر ان القصف نفذته طائرة مسيرة تركية

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