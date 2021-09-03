نجاة “حمود حطاب” شقيق الشهيد “جاسب حطاب” من محاولة اغتيال في العمارة

2021/09/03 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجى أحد أفراد عائلة الناشط المغيب علي جاسب حطاب من محاولة اغتيال في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر أمني إن حمود حطاب شقيق الشهيد جاسب حطاب وعم المحامي المغيب قسرا علي جاسب حطاب نجا من محاولة اغتيال نفذها مجهولون بمنطقة حي الحسين الجديد وسط مدينة العمارة، مبينا أن حطاب تعرض لإطلاق نار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية، لكنه لم يصب، حيث تمكن من الهرب أثناء فتح النيران عليه.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم له صلة بنشاط العائلة في الحراك الشعبي المناهض للأحزاب والفصائل النافذة المتهمة بالفساد وجهود العثور على المحامي علي جاسب.

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