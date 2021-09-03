2021/09/03 | 13:05 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3K3FKBvbdig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | استشهاد سيد الساجدين .. الامام السجاد (ع) | 2021/9/3) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | استشهاد سيد الساجدين .. الامام السجاد (ع) | 2021/9/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).