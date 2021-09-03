2021/09/03 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أطلقت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حملة توعوية تقدم دليلاً شاملاً حول تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر ضد فيروس كورونا.وتتضمن الحملة إعلانات الخدمة العامة التلفزيونية والإذاعية باللغتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل ينصح اطباء الاطفال باعطائهم لقاح كورونا؟ المركز الخبري الوطني.

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