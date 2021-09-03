2021/09/03 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توفي الرئيس السابق لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروزآبادي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.وبحسب وكالة انباء / فارس/ ان اللواء فيروز آبادي، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة السابق والمستشار العسكري الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة ، انتقل الى رحمة الله بعد معاناته من المرض ".وشغل آبادي منصب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لمدة 27 عامًا من 1989 الى 2016 ، وبعد ذلك عينه المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي مستشارًا عسكريًا اعلى للقائد العام للقوات المسلحة , وفي الفترة الاخيرة تم تعيينه في مجمع تشخيص مصلحة النظام ./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة رئيس الاركان الايراني السابق اللواء فيروزآبادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة رئيس الاركان الايراني السابق اللواء فيروزآبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).