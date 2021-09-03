بالفيديو .. دخول اول زائر ايراني الى ميسان متجهاً نحو كربلاء

2021/09/03 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً عن دخول اول زائر إيراني الجنسية الى محافظة ميسان متجهاً سيراً على الاقدام الى محافظة كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)"./انتهى

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