خواطر ساحلية (كتبت خلال الأسبوع الماضي بقرية بساحل مِصْرَ الشمالي). - طارق حجي

2021/09/03 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي عن حقوق المرأةمرة أخرى وليست أخيرة !يعرف كلُ ملمٍ بعلمِ الأنثروبولوجي أن وضعَ المرأةِ المأساويكأداةِ متعةٍ و إنجابٍيعود لزمنٍ سحيقٍهو زمن معرفةِ الإنسانِ للملكيةِ الخاصةِوفائضِ الثروةِ.ويعرفَ أيضاًأن الرجلَ إستبد بالمرأةِمستعملاً أداتين :قوته البدنيةوكونه من يُنفق.ثم جاء رجالُ الدينوالمؤسسات الدينيةبتراثٍ ونصوصٍ داعمين بشد ......





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