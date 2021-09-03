رئيس الوزراء الياباني يخلط أوراق السلطة بإعلانه التنحي بعد عام في المنصب

2021/09/03 | 13:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في 3 أيلول/سبتمبر 2021 في طوكيو © ا ف ب كازوهيرو نوغي طوكيو (أ ف ب) – أثار رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا مفاجأة الجمعة بإعلانه أنه لن يترشح لرئاسة حزبه في الانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها أواخر أيلول/سبتمبر، وبالتالي سيعاد خلط أوراق السلطة بشكل كامل في اليابان.وصرح […]

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