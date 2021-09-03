2021/09/03 | 13:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثينا (أ ف ب) – توفي الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس الخميس عن 96 عاما في أثينا، بعد حياة حافلة تداخلت فيها مسيرته الفنية مع النضال ضد النازيين وديكتاتورية الكولونيلات، أمضى بعض أعوامها وراء القضبان أو في المنفى، ما جعل منه رمزاً للمقاومة في بلده، وحمله إلى العمل النيابي والوزاري، فيما كانت ألحانه تعرّف العالم بموسيقى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل الموسيقار ورمز المقاومة ضد النازية.. مؤلف موسيقى فيلم زوربا اليوناني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل الموسيقار ورمز المقاومة ضد النازية.. مؤلف موسيقى فيلم زوربا اليوناني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).