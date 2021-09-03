2021/09/03 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد المدافع الأيسر لمنتخبنا الوطني، علي عدنان، يوم الجمعة، أن إصابته التي تعرض لها على مستوى الركبة في لقاء كوريا الجنوبية أمس، غير مقلقة.وقال عدنان في تصريح صحفي تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علي عدنان يطمئن الجمهور بشأن إصابته..



“غير مقلقة” المركز الخبري الوطني.

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