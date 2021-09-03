يوم أصبحت حركة طالبان قدوة للفلسطينيين!

2021/09/03 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين تصبح حركة طالبان هي النموذج الذي يتطلع إليه الفلسطينيون في قطاع غزة وعلى رأسهم حركة حماس أو أي من المناطق الفلسطينية الأخرى، نفهم لماذا يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه لا يرى حلا في الأفق للنزاع مع الفلسطينيين، فآخر ما يريده إي إسرائيلي، بل أي إنسان طبيعي على وجه هذه الأرض، هو أن ينام ويصحو على إمارة إسلامية داعشية إلى جواره!

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