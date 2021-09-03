"رُبَّ ضارةٍ نافعة".. جائحة كورونا تفتح باب الأمل لمرضى السرطان

2021/09/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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في خطوة قد تشكل ثورة علمية في عالم الطب، ابتكر الفريق المسؤول عن لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا لقاحاً قد يكون العلاج الأمثل لمرضى السرطان.

وسيتم اختبار اللقاح على البشر لأول مرة بعد نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز".

كما، ستشمل التجربة البشرية الأولى 80 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

وكان لقاح السرطان قادراً على تقليص الأورام لدى الفئران وحتى تحسين معدلات بقائهم على قيد الحياة، وفقاً للتقرير.

تقنية "ناقلات الفيروس"

وقال فريق البحث إن الوخز بالإبر يعتمد على نفس تقنية "ناقلات الفيروس" التي تم استخدامها في جرعة لقاح أوكسفورد/أسترا زينيكا .

وأوضح أنه مع لقاح كورونا يتم نقل المادة الجينية إلى خلايا الشخص من خلال فيروس غير ضار في محاولة لتدريب جهاز المناعة على محاربة الفيروس الفعلي.

لكن في اللقاح المضاد للسرطان، تحث المادة الجينية الجسم على الاستجابة لجزيئات تسمى بروتينات MAGE الموجودة في الخلايا السرطانية.

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