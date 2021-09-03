جونسون يطالب

2021/09/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةدعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتخاذ إجراءات بشأن إساءات عنصرية "مشينة" استهدفت لاعبي منتخب إنكلترا، خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أقيمت في المجر.

وقال جونسون في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" واطلعت عليها (بغداد اليوم): "من غير المقبول تماماً أن يتعرض منتخب إنكلترا لإساءات عنصرية في المجر الليلة الماضية".

وشهدت مباراة المجر أمام إنكلترا هتافات عنصرية ضد بعض لاعبي الضيوف، وتخللها إساءات عنصرية بالغة للثنائي رحيم سترليغ وجودي بيلينغهام.

وكشفت صحيفة "الدايلي مايل" عن قيام جماهير المجر بتقليد أصوات القردة والتفوه ببعض العبارات المسيئة في المدرجات.

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