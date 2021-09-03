العراقيون والأفغان في مواجهة القوة المفرطة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي

2021/09/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن نائب رئيس لجنة الحدود في بيلاروس، رومان بودلينيف، أن هناك أربع مجموعات من المهاجرين تتواجد على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، معظمهم من العراق وأفغانستان، مشيرا إلى أن حرس الحدود من دول الاتحاد الأوروبي يحاولون دفع اللاجئين إلى أراضي بيلاروس باستخدام القوة.

وقال بودلينيف في تقرير تابعته (بغداد اليوم): "في الوقت الراهن نرصد أربع مجموعات من المهاجرين على الحدود، اثنتان على الحدود مع لاتفيا والأخريان على الحدود مع بولندا.



يبلغ إجمالي المهاجرين في تلك المجموعات نحو 60 شخصا، معظمهم من مواطني العراق وأفغانستان".

واضاف: "من الصعب تتبع تحركات المهاجرين لأن زملاءنا من حرس الحدود من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة يحاولون باستمرار دفع اللاجئين إلى أراضينا، بمن فيهم النساء والأطفال، غالبا باستخدام القوة البدنية والوسائل الخاصة، مع الترهيب باستخدام الأسلحة والكلاب المدربة".

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