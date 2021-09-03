امرأة تقتل رجل دين بالرصاص في النجف

2021/09/03 | 13:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قتل رجل دين في العقد الرابع من العمر، الجمعة، داخل منزله في محافظة النجف في "حادث جنائي".

وقال ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، 3 أيلول/سبتمبر، إنّ "زوجة الرجل المعمم أطلقت عليه النار من مسدس داخل منزلهما في حي المعامل وسط قضاء الكوفة".

وأوضح الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ وجود خلافات شديدة سابقة بين الرجل وزوجته".

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