2021/09/03 | 13:34 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيشمركة توضح بشأن النقاط المشتركة مع الجيش: تحت إمرة وزارة الدفاع الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/03 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة توضح بشأن النقاط المشتركة مع الجيش: تحت إمرة وزارة الدفاع الاتحادية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة توضح بشأن النقاط المشتركة مع الجيش: تحت إمرة وزارة الدفاع الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).