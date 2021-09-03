الياسري يكشف خطة تطوير مداخل وشوارع النجف الأشرف

2021/09/03 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأوضح محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، أسباب تأخر إنجاز المشاريع، فيما كشف عن خطة تطوير مداخل وشوارع المدينة.وقال الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"موازنة المشاريع الجديدة لم تصل الى المحافظة ،ونحن في الشهر التاسع ولم تخرج من وزارة التخطيط الى المالية وتحتاج الى أكثر من شهر ،ولا يمكن العمل بالمشاريع ،وسوف ترحل الى السنة المقبلة ،وكنا نأمل بالاستعجال والإسراع في إرسال موازنة 2021 "، موضحاً أن" المشاريع مستمرة ،وأن المبالغ التي وصلت الى المحافظة بلغت 50 مليار دينار كدفعة أولى وبقيت دفعتان كل واحدة منها 50 مليار دينار لإكمال جزء كبير من المشاريع".وأشار الى أن"هناك الكثير من المشاريع الجديدة التي يمكن أن تنهض بمحافظة النجف على الرغم من قلة موازنة المحافظة التي تبلغ قيمتها 90 مليار دينار دينار"، مبيناً انه "تم التركيز على مداخل المدن ،وهذا مهم جداً وسنبدأ من السيطرات والطرق الخارجية وتوسعتها ". وأوضح أن"مداخل النجف مهمة جداً ويجب الاهتمام بها إضافة الى السيطرات التي هي وضعها مأساوي ،والاهتمام الآخر على المدينة القديمة الذي فيها مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)"، مؤكداً أنه "سيتم فتح شوارع عملاقة وكبيرة جداً وإكمال منظومة الطرق القوسية ،وإكمال مجسر الزهراء ،إضافة الى مشاريع أخرى في قطاع الكهرباء والماء والمدارس ".

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