2021/09/03 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N6dT1eRoF9s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير جليل خلف: وزير الدفاع العراقي لا يستطيع تسمية من سماهم بالخونة تجنبا لأزمة سياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير جليل خلف: وزير الدفاع العراقي لا يستطيع تسمية من سماهم بالخونة تجنبا لأزمة سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).