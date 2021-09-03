مدير وكالة الطاقة يدعو دول أوبك إلى خفض الاعتماد على النفط

2021/09/03 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول أن الطلب العالمي على النفط سيحتاج إلى الانخفاض من أكثر من 90 مليون برميل يومياً إلى أقل من 25 مليوناً بحلول العام 2050.

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وقال بيرول في مقال نشرته صحيفة الغارديان وتابعه "ناس"، (3 أيلول 2021)، "يجب التحرك بسرعة نحو تقليل الاعتماد على النفط والتوجه نحو الطاقة النظيفة كونه التوجه العالمي الذي سينعكس على الاقتصاد في الدول المنتجة للنفط كما حدث مع أزمة وباء كورونا التي خفضت الطلب على النفط".

وأضاف أن "خارطة الطريق العالمية" التي أعدتها وكالة الطاقة الدولية تظهر التوجه نحو صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول العام 2050، مبيناً أن الطلب العالمي على النفط سيحتاج إلى الانخفاض من أكثر من 90 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 25 مليونًا بحلول عام 2050، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 75% في صافي عائدات النفط - الاقتصادات المنتجة، الذي يعد المورد الرئيسي.

وشدد على، ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء في منظمة أوبك إجراءات تسهم في تقليل الاعتماد على النفط والتوجه نحو الطاقة المتجددة من خلال "تجديد اقتصادي يركز على السياسات والتقنيات السليمة بيئيًا" التي تشمل الطاقة الشمسية والمفاعلات النووية للأغراض السلمية.

وجاء هذا الموقف قبيل الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، المعروف أيضًا باسم COP26 الذي من المقرر عقده في مدينة غلاسكو في الفترة بين 31 تشرين الأول و12 تشرين الثاني 2021.

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