2021/09/03 | 13:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجهولون يوهمون 4 بنغاليين على أنهم قوة أمنية ويقومون بسرقتهم وسط كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/03 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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