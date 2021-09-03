الإمارات ترسل طائرة مساعدات عاجلة لأفغانستان

2021/09/03 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الجمعة، إرسال طائرة مساعدات عاجلة تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى أفغانستان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

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