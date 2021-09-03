سوريا: العثور على جثة فتاة بلا رأس داخل حاوية للقمامة

2021/09/03 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية سورية بأنه تم العثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة بضواحي العاصمة السورية دمشق.

وكشف رئيس بلدية صحنايا نزار جمول لإذاعة "المدينة أف إم"، عن وجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة.

وأوضح جمول أن "أحد عمال النظافة وجد جسد الجثة مقطوعة الرأس في إحدى الحاويات خلال تفريغه لمحتوياتها صباح امس الخميس".

فيما لم يتم العثور على رأس الجثة، كما لم تتم معرفة هويتها حتى اللحظة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

N.A

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