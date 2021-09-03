مذكرة تفاهم بين العراق والسعودية بشأن التجارة والكمارك

2021/09/03 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وقع العراق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي بشأن حركة التجارة وتوسيع العمل الكمركي .وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان صحفي :" ان مذكرة التفاهم وقعت من قبل وفد عراقي تمثل بوزير النقل ورئيس هيئة الكمارك ممثلا عن وزارة المالية ".ونقل البيان عن مدير الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، انه :" تمت مناقشة معالجة الاجراءات المعقدة التي تخص اجازات الاستيراد والاتفاق على فتح منفذ جميمه الحدودي وتوسيع حركة الاستيراد في المنافذ الاخرى التي تربط البلدين"./ انتهى

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