تصريح جديد من البنك المركزي بخصوص سعر الدولار

2021/09/03 | 13:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدّد البنك المركزي اليوم الجمعة، المتغيرات التي تخضع لها عملية بيع الدولار من المنافذ المحددة فيما كشف عن آلية التصرف في فروقات أسعار النفط.وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح صحفي، إن” تغيير سعر صرف الدولار خطوة مدروسة من عدة جهات ولم يتخذ قرار التعديل إلا بعد دراسات مستفيضة من […]

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