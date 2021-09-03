2021/09/03 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /المركز الخبري الوطني أوضح محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، أسباب تأخر إنجاز المشاريع، فيما كشف عن خطة تطوير مداخل وشوارع المدينة.وقال الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “المركز الخبري الوطني : […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ النجف : وضعنا خطة لتطوير مداخل وشوارع النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف : وضعنا خطة لتطوير مداخل وشوارع النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف : وضعنا خطة لتطوير مداخل وشوارع النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).