النظرة التنموية الفعلية للجبل بيئيا - نورالدين ايت المقدم

2021/09/03 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نورالدين_ايت_المقدم في برنامجنا السياسي التنموي للمجال البيئي كشباب التغيير السياسي من داخل حزب التقدم والاشتراكية بالمغرب إقليم ميدلت ...



إننا نعبر عن رغبة شبابية تواقة بالفعل للتغيير السياسي الديمقراطي الحداثي والمعاصر...



قوة شبابية مثقفة نزيهة كلها عزيمة وأمل لأجل نفس سياسي جديد بالإقليم يعود بالنفع الإيجابي على المجال السياسي العمومي-تنمويا-في جميع مستوياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية...



شباب كل ......





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