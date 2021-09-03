حادث سير 'مرعب' يتسبب بمصرع واصابة 7 اشخاص وسط العراق

2021/09/03 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بمصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير على الطريق السريع في محافظة بابل.

وذكر المصدر لـNRT عربية، (3 ايلول 2021)، ان "حادث سير مروري وقع على الطريق السريع قرب محافظة بابل، اسفر عن مصرع واصابة 7 اشخاص بجروح مختلفة".

واضاف، ان "الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة"، لافتا الى انه "تم نقل المصابين الى المسشفى لتلقي العلاج".

N.A

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