وزير المالية: تطبيق اصلاحات الورقة البيضاء ستغير طبيعة الاقتصاد بشكل جذري

2021/09/03 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي عن الفوائد التي يمكن للعراق ان يحققها من خلال تطبيق الإصلاحات الواردة في الورقة البيضاء.

جاء ذلك في مقال لوزير المالية نشرته صحيفة الغارديان البريطانية قال فيه ان الورقة البيضاء تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري عبر تقليل الاعتماد على صادرات النفط والسماح للقطاع الخاص بلعب دور اقتصادي أكبر بهدف تخطي الصعوبات المتمثلة بزيادة معدلات الفقر في العراق والتي تضاعفت حسب المقال في العام الماضي نتيجة انهيار أسعار النفط مبينا ان تحقيق ذلك يتطلب سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل.

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