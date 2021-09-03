2021/09/03 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وصل وفد منتخبنا الوطني اليوم الجمعة، الى العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا لخوض مباراته امام نظيره الايراني بعد رحلة دامت 19 ساعة طيران قادمة من سيؤول مروراً بكازاخستان وبغداد من أجل التزود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة وفد منتخبنا الوطني تحط في مطار الدوحة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة وفد منتخبنا الوطني تحط في مطار الدوحة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة وفد منتخبنا الوطني تحط في مطار الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).