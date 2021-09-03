2021/09/03 | 16:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YVOn-6zdoLA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاوساط الفنية تنعى الموسيقار الراحل فتح الله احمد | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاوساط الفنية تنعى الموسيقار الراحل فتح الله احمد | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).